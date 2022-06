Osimhen, per il Napoli vale 100 milioni, ma il suo valore reale è un altro

Victor Osimhen è uno degli uomini fondamentali per il Napoli, che ha portato, insieme ai compagni al terzo posto, a suon di gol e doppiette. Anche l’attaccante è però sul mercato, ed il Napoli non lo cederebbe a meno di 100 milioni di euro, ma il suo valore non sarebbe questo in realtà, come scrive ilmattino.it. “Le voci di mercato non mancano nemmeno per Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ha giocato anche quest’anno a metà la sua stagione visti i problemi fisici che l’hanno ancora una volta condizionato durante l’annata con la squadra di Luciano Spalletti. Ma quanto vale davvero oggi Osimhen? Il Napoli, per lasciarlo partire dopo appena due anni in azzurro, accetterebbe 100 milioni di euro, non uno in meno e molti di più rispetto a quanti furono pagato nell’estate del 2020 per lui. Infatti, secondo l’ultimo studio del Cies – Centro Internazionale di Studi sullo Sport – il valore dell’attaccante nigeriano si aggirerebbe intorno ai 51 milioni di euro, poco più rispetto a quei circa 47 milioni che di fatto furono versati al Lille due estati fa (tenuto presente anche lo scambia con quattro azzurri approdati in Francia e valutati 20 milioni). Lo studio dei valori si basa su diversi fattori: le prestazioni, il potenziale, l’età del calciatore e la durata anche del contratto”.