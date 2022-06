Mertens-Napoli: ecco la mail che porterà al divorzio. C’è la data per la risposta

In un vicolo cieco. Il rinnovo di Mertens non è neppure più all’ordine del giorno dopo le offerte economiche di prolungamento contenute nella mail inviata dai legali della Stirr Association sabato nel primo pomeriggio. Una richiesta-choc che ha gelato il Napoli e che ha lasciato senza parole il popolo dei tifosi: Mertens chiede 4 milioni per restare al Napoli il prossimo anno. Un totale, dunque, di circa 8 milioni lordi per vederlo indossare la maglia azzurra anche la prossima stagione, per poter migliorare ancor di più la classifica di re dei bomber della storia del club. Nella mail inviata alla società, c’è anche l’indicazione del giorno e dell’ora in cui Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: le ore 18 di domani. Non avranno alcun segnale da parte di De Laurentiis. Un braccio di ferro che rischia di travolgere i sogni e i sentimenti dei tanti tifosi dal cuore nobile che speravano che il loro idolo potesse restare a vita al Napoli, magari anche come dirigente. Invece quello che ha ricevuto il Napoli è specie di ultimatum, ma magari anche questa è una prassi nel mondo delle trattative di mercato. Per De Laurentiis non ci sono margini per poter incontrare i rappresentanti del belga: la distanza tra quello che il Napoli pensa possa spettare a Dries e la richiesta avanzata nel fine settimana è siderale. Uno strappo (economico) che non può essere ricucito. A meno che non ci sia da parte della Stirr una inversione di rotta netta. Perché oltre ai 4 milioni netti (2,4 milioni più 1,6 milioni al momento della firma) c’è anche una commissione del 10 per cento sul totale (lordo) che – anche questa è usanza – richiede chi cura gli interessi legali della stella di Lovanio. Ovvero, altri 800mila euro. Fonte: Il mattino