Marolda: “Penso che quella del “vil danaro” sia stata una pessima iniziativa di De Laurentiis”

Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, in particolare soffermandosi sulla querelle che riguarda il rinnovo di Dries Mertens. “ Scaricabarile? Non sono tanto convinto che la storia con Mertens sia arrivata al capolinea. È un braccio di ferro relativo perché si tratta di un gioco di cifre. La cifra iniziale Mertens la vuole suddividere su due stagioni, non vedo la situazione chiusa definitivamente. Il calciatore deve rendersi conto che la società ha delle esigenze e lui ha 35 anni, quindi la società non può svenarsi. Penso che quella del vil danaro sia stata una pessima iniziativa di De Laurentiis, un’uscita molto infelice. La racchiuderei nella comunicazione che fa parte della storia del Napoli di De Laurentiis. Non mi meraviglierei se Mertens avesse offerte, ma quanti club possono permettersi queste cifre? Penso che a parità di cifre con un altro club lui sceglierebbe Napoli. Lui non può pensare di mettere in discussione le scelte dell’allenatore. Se Spalletti avesse avuto coraggio in alcune partite ne avrebbero giovato tutti”.