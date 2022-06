Koulibaly, probabile incontro, ma non c’è esigenza di cessione

Fali Ramadani, agente (tra gli altri) di Kalidou Koulibaly, è atteso in Italia nei prossimi giorni, e non si esclude che possa incontrare De Laurentiis per discutere del futuro del suo assistito. In queste ultime settimane si è parlato di un’offerta del Barcellona, dell’ interesse della Juventus, c’è da ricordare e stamattina lo fa il quotidiano Il Mattino, che il club azzurro non ha alcuna esigenza impellente di cederlo, perché il taglio del monte-ingaggi è già avvenuto (da 115 a 80 milioni) e le casse del club sono tornate a respirare. In questo momento tutte le piste sono aperte, compresa quella dell’addio, che si potrebbe concretizzare per non meno di 35-40 milioni di euro.