Dopo il pari a Bologna contro la Germania, l’Italia tornerà in campo contro l’Ungheria, per la sfida a Cesena, seconda gara di Nations League. Ci sarà il rientro di Di Lorenzo a destra e soprattutto Spinazzola a sinistra. In attacco spazio a Gnonto per le conferme dopo le buone sensazioni della sfida contro i tedeschi. Per quanto riguarda gli ospiti Marco Rossi, punterà sulla fase difensiva, vista contro l’Inghilterra e sull’estro di Szoboszlai sulla trequarti.