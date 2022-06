Il centrale croato Vida come Juan Jesus: il Napoli ci pensa

In casa Napoli occorre riempire la casella “quarto centrale”. Domagoj Vida, difensore croato, resta un uomo mercato e pare interessi anche il club partenopeo. Negli scorsi mesi l’agente ha spiegato che per lui da tempo risuonano molte sirene. Il classe ’89 di Osijek andrà a scadenza a fine mese e diventa, quindi, un’occasione. Secondo quanto afferma Tuttomercatoweb.com, mentre il rinnovo col Besiktas è sempre in alto mare, per Vida potrebbe esserci il Napoli. La società azzurra vorrebbe fare col trentatreenne croato lo stesso percorso fatto con Juan Jesus, ovvero prendere a zero un centrale di grande esperienza per Spalletti, sebbene su Vida ci siano anche altre sirene da club di A.