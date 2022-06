Ieri pomeriggio l’Italia Under 21 ha vinto a Lussemburgo per 0-3. In gol per gli azzurrini Vignato, Pellegri e nella ripresa Gianluca Gaetano. A fine gara le parole del centrocampista classe 2000 di Cimitile che andrà in ritiro quest’estate a Dimaro-Folgarida con il Napoli. «Contento per la vittoria e per il primo gol in under 21».

