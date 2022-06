Gazzetta – Il mancato rinnovo d Mertens innescherebbe un meccanismo a catena

Saranno sicuramente le prossime settimane a svelare quale sarà il futuro di Dries Mertens, e soprattutto se sarà al Napoli o altrove. Ma è proprio questa ultima possibilità che potrebbe scatenare un effetto domino riguardo agli altri rinnovi in ballo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “La vicenda Mertens rischia di provocare un effetto domino sui rinnovi contrattuali in ballo al Napoli. Per il prossimo capitano della squadra sarà stato un brutto colpo sapere che lascia l’amico Mertens, dopo 8 anni passati insieme. Ma e l’agente Ramadani non si lasceranno condizionare dai fattori esterni. La proposta del Napoli – 4 anni di prolungamento a 4 milioni più bonus (ma di fatto coi 6 del prossimo anno “spalmati” nel nuovo accordo) – ancora non ha avuto risposta e si attende anche qui un colloquio diretto fra le parti. Ancora più difficile il rinnovo per Fabian Ruiz, visto che di fatto il Napoli ha offerto solo una stagione in più con ingaggio leggermente superiore all’attuale”.