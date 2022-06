FOTO – Ostigard, in attesa di conoscere il suo futuro, festeggia con Haaland

Il Napoli, forte sul mercato, si muove e in qualche caso attende gli eventi, come nel caso di Leo Ostigard, difensore del Genoa. Questi però in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, festeggia con Haaland, come scrive ilmattino.it. “Leo Ostigard è uno degli obiettivi più concreti del Napoli di Luciano Spalletti per la difesa del prossimo anno, un centrale già esperto nonostante la giovane età che può fare comodo visto anche il prezzo contenuto e il passaggio in Serie A negli ultimi mesi con la maglia del Genoa. In attesa di capire quale sia il suo futuro, nelle ultime ore è spuntato su twitter un video del centrale norvegese che fa festa con la superstar Erling Haaland, suo compagno di nazionale, dopo la bella vittoria contro i rivali storici della Svezia. Ostigard ha giocato dal primo minuto nell’ultimo match di Nations League e ha già guadagnato 3 presenze in nazionale maggiore”.