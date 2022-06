Distanza colmabile tra Ospina e AdL, ma per David sirene dalla Spagna

Ci sarebbe un milione di euro a fare la differenza tra le richieste di David Ospina e le offerte del Napoli di AdL. Secondo quanto riportato dai rumors in Colombia, le parti sarebbero ancora distanti sul rinnovo, con il portiere azzurro che ha il contratto in scadenza e che avrebbe chiesto 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni per poter restare a Napoli, mentre gli azzurri ne offrono poco più di 2.Ci sarebbe anche un’altra pretendente in fila per Ospina: nelle ultime ore, infatti, anche il Valencia avrebbe bussato alla porta del portiere colombiano per scoprire il futuro e per convincerlo a giocare in Liga il prossimo anno. Sulla panchina dei valenciani ci sarà Gennaro Gattuso che ha conosciuto bene Ospina a Napoli per oltre un anno e che potrebbe riportare in Spagna anche James Rodriguez, connazionale e suo ex cognato. Mattino.it