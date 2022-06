DIFESA – Per Ostigard il Napoli potrebbe averlo low-cost

In difesa c’è sempre la questione Koulibaly, tra l’incontro per parlare di rinnovo o di possibili offerte da altri club, ma in entrata il Napoli ha messo nel mirino Leo Ostigard. L’ex del Genoa, in forza al Brighton, è valutato 5 milioni, ma la volontà del calciatore norvegese è di vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo cercherà nei prossimi giorni di avvicinarsi sempre di più alle richieste della società inglese per avere in rosa il quarto difensore, autore anche di buone prestazioni in nazionale.

La Redazione