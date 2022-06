Da Genova – Ostigard, il Napoli ha fatto la prima offerta

“Il Napoli ha scelto il suo quarto difensore, si chiama Leo Skiri Ostigard, ha 22 anni, è norvegese, di proprietà del Brighton e potrebbe tornare subito in Italia dopo l’esperienza di sei mesi in prestito al Genoa. La chiusura non è distante” scrive il Corriere dello Sport. Intanto da Genova, dove la squadra del Grifone deve metabolizzare una dolorosa retrocessione, si apprende che non si sono persi i contatti con il giocatore, anzi. Stando a quanto si legge su Il Secolo XIX, i rossoblu vogliono ripartire da lui, ma sanno che ci sarà concorrenza. Uno dei club con cui “concorrere” è il Napoli. I rossoblù avevano acquistato il centrale a gennaio in prestito secco e sono ancora in contatto con i suoi agenti, ma la concorrenza dei campani rischia di rendere oltremodo tortuosa la trattativa per il suo ritorno in Liguria. Giuntoli avrebbe già formulato un’offerta da 4 milioni per il difensore del Brighton, che lo valuta almeno il doppio: la scadenza del suo contratto nel 2023 potrebbe però indurre i Seagulls ad ammorbidire le proprie richieste.