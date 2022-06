CENTROCAMPO – Da Soler a Barak, la lunga lista di nomi del d.s. Giuntoli

In casa Napoli il tema rinnovi è ormai evidente e si cercherà di trovare la migliore soluzione. Tra le vicende c’è anche Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel 2023, ma difficilmente si arriverà all’accordo tra le parti. Due sono le strade, cessione quest’estate, oppure resterà fino alla scadenza del contratto. In tal caso il club azzurro, secondo il Corriere dello Sport, attraverso il d.s. Giuntoli si sono mossi per Carlos Soler del Valencia, buon palleggiatore, elemento di personalità ed esperienza. Sempre per la linea mediana c’è da monitorare la questione Demme e in caso di suo addio le alternative non mancano. Da Veretout della Roma a Nandez del Cagliari passando per Svamberg del Bologna e Barak dell’Hellas Verona. Insomma tanti nomi, del resto nel mercato non bisogna mai farsi cogliere impreparati.

La Redazione