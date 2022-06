CdS – Rinnovo Mertens, le due “storie” sono queste

E’ decisamente l’argomento del giorno, il rinnovo di Mertens, specie da ieri mattina, quando sono trapelate quelle che, a detta di alcuni quotidiani, sarebbero le richieste di Dries per il proseguo del cammino in azzurro, il Corriere dello Sport stamane prova a fare chiarezza su quelle che sono le due versioni in causa. “ La storia confermata dal Napoli, dal club, è la seguente: per rinnovare fino al 2023 il suo contratto in scadenza il 30 giugno, Dries Mertens avrebbe chiesto 4 milioni di euro più bonus per una stagione (più la procura da corrispondere ai suoi agenti). Di contro, fonti vicine al calciatore raccontano di una richiesta molto meno ingente: un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, e dunque più o meno la metà di quanto guadagnato negli ultimi due anni (4,5 milioni di base più 500mila euro di bonus). Dal suo entourage, nel frattempo, nessuno rilascia dichiarazioni ufficiali: «No comment», dice l’avvocato Laurens Melotte, titolare insieme con Stijn Francis dello studio legale che cura i suoi interessi, Stirr Associates. E in mezzo, la gente: la sorpresa, l’attesa e l’ansia di milioni di tifosi confusi che non hanno mai smesso di amare Ciro, l’unico e grand e idolo degli ultimi anni, e di sperare in un accordo. In un lieto fine: come nelle favole, mica come su un ring”.