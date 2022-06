CdS – “Ciro a metà”, l’altra versione sul rinnovo di Mertens

Le voci si rincorrono, e a volte sono contrapposte, la verità, se ci sarà modo di apprenderla, arriverà alla fine, ma il rinnovo di Mertens è questione prioritaria, e un epilogo dovrà pur esserci. Oggi il Corriere dello sport scrive in merito ad un’altra versione che riguarda la permanenza o meno del belga in azzurro. “ Fonti vicine a Mertens, nel frattempo, rilanciano un’altra versione: Dries, per rinnovare, avrebbe chiesto un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione, così da spalmare l’ingaggio attuale tra il 2023 e il 2024. In sintesi, il giocatore sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio, puntando però su un progetto biennale: Ciro a metà. Le due posizioni emerse, insomma, sono molto differenti, e se da un lato il Napoli conferma la richiesta via mail di 4 milioni più bonus, da Stirr Associates optano per il silenzio. «Non parlo della questione-Mertens. Non commento. Non posso aiutarvi. Scusate», il cortese dribbling dell’avvocato Melotte. Il protagonista, nel frattempo, è impegnato con la Nazionale belga nella preparazione dei prossimi impegni di Nations League: domani con la Polonia di Zielinski, sabato con il Galles e martedì ancora con la Polonia. E per il momento tace”.