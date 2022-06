CALCIOMERCATO – Ruiz verso la scadenza nel 2023. Si guarda già al futuro con un altro centrocampista

CALCIOMERCATO – A centrocampo c’è abbondanza, esiste una lista di preferiti ma verrà consultata solo in caso di partenze, ad esempio di Demme oppure di Fabian Ruiz. Anche lui, come Koulibaly, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo appare complesso, più della possibilità che arrivi qualche allettante offerta.

Il telefono di De Laurentiis, prima o poi, squillerà, che sia un messaggio o una chiamata. Fabian dovrà risposte al Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2023; difficilmente rinnoverà, può restare a scadenza o partire subito, cercasi offerte che siano allettanti. Per questo il club si cautela e ha messo nel mirino Carlos Soler, 25 anni, centrocampista del Valencia; anche lui in scadenza tra un anno e dunque, al contrario, un’occasione per chi vuole comprare, in questo caso (anche) il Napoli.

Ma in mediana, considerata in bilico anche la posizione di Demme; al quale potrebbe venir voglia di provare una nuova esperienza, l’elenco dei candidati è ampio. Oltre a Nandez del Cagliari e Veretout in uscita dalla Roma; vecchi obiettivi mai del tutto rimossi, il Napoli non perde di vista Svanberg del Bologna e Barak del Verona. Aspettando Fabian e comunque sempre pronto a valutare ogni offerta. Nessuno è incedibile.

Premi qui per seguire altre notizie e di calciomercato

Fonte: CdS