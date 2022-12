CALCIOMERCATO – Il quarto difensore centrale proveniente dal Genoa. Sarebbe felice di trasferirsi a Napoli

CALCIOMERCATO – Un altro centrale per completare il reparto con due calciatori per ruolo. Il Napoli ha scelto il suo quarto difensore, si chiama Leo Skiri Østigard, ha 22 anni, è norvegese, di proprietà del Brighton, e potrebbe tornare subito in Italia dopo l’esperienza di sei mesi in prestito al Genoa.

Tra le varie esigenze, il Napoli accelera per il difensore, il quarto, da inserire alle spalle di Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. La scelta è ricaduta su Leo Østigard. Il ds Giuntoli l’ha seguito durante i suoi mesi al Genoa (15 presenze, un gol e tre cartellini gialli), ha apprezzato le sue qualità, ne ha parlato prima con l’entourage e poi col Brighton, società proprietaria del suo cartellino. Il difensore norvegese, anni 22, costerà poco meno di cinque milioni. Il giocatore è felice di trasferirsi al Napoli, tra i suoi idoli c’è Fabio Cannavaro col quale condivide l’elevazione a dispetto di un fisico tutt’altro che da corazziere (184 centimetri di altezza).

Fonte: CdS