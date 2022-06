CALCIOMERCATO – De Laurentiis aspetta Ospina, priorità al rinnovi prima di cercare altrove

CALCIOMERCATO – La chiusura non è distante, appare più complicato prevedere cosa accadrà tra i pali; De Laurentiis non ha ancora ricevuto risposte da Ospina, il futuro di Meret è legato al colombiano, a Sirigu è stata rinnovata stima e fiducia.

De Laurentiis aspetta Ospina, è la priorità del Napoli (e di Spalletti) prima di muoversi altrove. Il presidente ha aperto al rinnovo (per due anni), il colombiano tentenna (punta a un triennale), valuta altre proposte, tiene in sospeso anche il futuro di Meret che ha il contratto in scadenza nel 2023 e vuole garanzie tecniche per restare. Dopo anni da alternativa, Meret (che piace al Torino) si sente pronto per fare il titolare. Vuole una chance perché sa di meritarla, crede di poterla sfruttare, aspetta cenni dal Napoli. Lo stesso fa Sirigu, libero dopo la fine della sua avventura al Genoa, che il Napoli ha scelto come portiere d’esperienza, l’usato sicuro (anni 35) che non rappresenta l’unica soluzione. Piacciono, al Napoli, anche Vicario, Musso e Gollini. Priorità ad Ospina, ma De Laurentiis non aspetterà in eterno. Novità entro pochi giorni.

Fonte: CdS