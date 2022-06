Caiazza (Il Roma): “Mertens è un ruffiano, in Belgio leverà il nome Ciro”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista

“Il Napoli deve rinnovarsi così come si sta rinnovando l’Italia. Ci sono giocatori che possono già essere da Napoli, è inutile guardare all’estero se già hai giocatori in casa.

Gaetano ha fatto un po’ di gavetta e quest’anno è cresciuto molto. Zerbin può dare tanto, dipenderà da Luciano Spalletti. Per Ospina c’è una distanza tra domanda e offerta, ma il colombiano è quello che piace di più a Spalletti. Meret è un giocatore che doveva fare grandi cose, ma dall’infortunio e dall’arrivo di Ospina è stato penalizzato. Per rimanere vuole la sicurezza della titolarità. Eventualmente Sirigu potrebbe essere il secondo.

Mertens è stato fin troppo furbo col popolo napoletano, ciò che invece non ha fatto Insigne. Il napoletano agisce d’istinto, Mertens invece è andato a carpire le debolezze dei napoletani. Nulla toglie ciò che di buono ha fatto con la maglia azzurra, è strato straordinario calcisticamente, ma è stato ancora più furbo. E’ un ruffiano, è stato capace di entrare nei cuori dei napoletani e non appena lascerà Napoli e andrà in Belgio il figlio si chiamerà solo Romeo e toglierà il nome Ciro”.