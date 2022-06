Beoni, ex allenatore Napoli Primavera: “Gaetano ha un’importante qualità”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Loris Beoni, ex allenatore del Napoli Primavera, ecco le sue parole: “Di giovani bravi ce n’è sempre bisogno, sia per l’Italia che per i club. Serve una mentalità diversa e anche un lavoro diverso sui settori giovanili. È un discorso che coinvolge tutto il mondo del calcio, non solo l’una o l’altra realtà. Gaetano? Gli auguro un futuro radioso e pieno di soddisfazioni. Dovrà continuare a lavorare e a metterci qualcosa di suo, applicandosi e crescendo giorno dopo giorno. In Gianluca ho sempre visto una qualità importantissima, soprattutto tecnicamente. Poi è sempre stato dotato dal punto di vista fisico. Adesso, come Zerbin e come Zanoli, deve completare un percorso e avere autostima nei propri confronti. Zerbin e Gaetano in prima squadra col Napoli? Il loro percorso è stato importante, ma vanno fatte delle valutazioni. Non dimentichiamo che Napoli è una piazza importante, una realtà da Champions. Starà a Spalletti vedere quanto sono cresciuti per un salto del genere. Si entra in un discorso che coinvolge tanti fattori. Il dato di fatto è uno: nel calcio di oggi, sia Gianluca che Alessio, e ci metto anche Zanoli, possono stare in Serie A e sono sempre stato convinto che avrebbero fatto strada. Coraggio nel lanciare gli stranieri e non i giovani italiani? Non sono convinto di questo, semplicemente alle società costano meno. I giovani italiani comportano spese diverse, a meno che non te li ritrovi in casa”.