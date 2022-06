Bagni: “Zerbin, Gaetano e Luperto? Io terrei in rosa tutti e tre”

Salvatore Bagni, dirigente ed ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Zerbin, Gaetano e Luperto? Non avrei preso Tuanzebe, ma avrei tenuto Luperto. E sì, terrei in rosa tutti e tre. La carriera de calciatore nasce sempre da un ritiro, quando feci il provino, ho capito che potevo stare in un certo calcio. Ecco perchè penso che anche Zerbin, Gaetano e Luperto debbano fare il ritiro col Napoli”