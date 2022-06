SKY – Ostigard quarto centrale, il Napoli ci pensa seriamente

L’assetto difensivo del Napoli è oggetto di discussione. A prescindere da quale sarà l’evoluzione della Vicenda Koulibaly, c’è da riempire la casella “quarto centrale”. Ne ha discusso la redazione di Sky Sport, facendo il punto della situazione. Il club partenopeo può prendere il difensore del Brighton Leo Ostigard, reduce dalla vittoria con la sua Norvegia contro la Svezia in Nations League. Il centrale, tornato in Inghilterra dopo il prestito al Genoa, potrebbe sostituire Tuanzebe anch’esso tornato in Premier per fine prestito. Il classe ’99 potrebbe essere preso dal Napoli per un paio di milioni di euro, il club azzurro ci sta pensando.