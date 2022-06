Ramadani/ADL: tra qualche giorno l’incontro al vertice

Se ci sono i margini per l’intesa, di conseguenza permanenza, di Koulibaly a Napoli, lo sapremo tra qualche giorno. Come annunciato, infatti, e confermato da La Gazzetta dello Sport, in settimana l’incontro tanto atteso:

“In questi giorni il procuratore Fali Ramadani sentirà De Laurentiis. Le soluzioni possibili sono tre per Kalidou: resta ma senza rinnovare e va via a parametro zero fra un anno; il suo agente porta un’offerta intorno ai 40 milioni e il Napoli lo cede; accetta la proposta di rinnovo del club che dovrebbe essere di altri 4 anni a circa 4 milioni di euro netti più bonus”.