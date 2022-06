QUAL. Euro Under 21 – Lussemburgo-Italia, formazioni ufficiali. Debutto da titolare per Gaetano

Questo pomeriggio l’Italia Under 21, per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, affronterà i padroni di casa del Lussemburgo. Il c.t. degli azzurrini Paolo Nicolato ha comunicato la formazione ufficiale. Panchina per Alessandro Zanoli, mentre ci sarà il debutto dal primo minuto di Gianluca Gaetano.

La Redazione