QUAL. EURO UNDER 21 – Lussemburgo-Italia 0-3, gol per Gaetano, debutto di Zanoli

Questo pomeriggio in Lussemburgo, l’Italia Under 21 ha affrontato i padroni di casa per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. La partita è sin da subito dominata dagli azzurrini che cercano la via della rete. Il vantaggio arriva con il diagonale di Vignato, non perfetto il portiere Martin. Il raddoppio è realizzato con lo stop e la girata al volo di Pellegri. Poi sale in cattedra Gianluca Gaetano, sfiora il gol per ben due volte, parata di Martin e poi colpo di testa che esce di poco sul fondo. La rete del classe 2000 di Cimitile è nell’aria e la realizza ad inizio ripresa tiro sotto l’incrocio. Entra anche Alessandro Zanoli dove prova qualche sortita in avanti. Un successo che avvicina l’Italia alla qualificazione e servirà un successo tra la sfida in Svezia giovedì o contro l’Irlanda che si giocherà ad Ascoli il 14 Giugno

LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic [(21′ Latic) 62′ Cerquiera], Sinner; Torres, Ikene, D’Anzico, De Oliveira (72′ Schaus), Schmit (71′ Sacras); Hansen (72′ Carreia), Rupil. A disposizione: Berberi, Correia, Elshan, Figueiredo, Kips. Ct: Cardoni.

ITALIA (4-2-3-1): Carnesecchi; Cambiaso (60′ Zanoli), Lovato, Pirola, Quagliata; Miretti, Rovella (60′ Bove); Cambiaghi, Gaetano (78′ Colombo), Vignato (60′ Oristanio); Pellegri (74′ Esposito). A disposizione: Colombo, Okali, Parisi, Plizzari, Ricci. Ct: Nicolato.

Marcatori: 20′ Vignato (I), 33′ Pellegri (I), 54′ Gaetano (I).

Ammoniti: 49′ Ikene (L), 88′ D’Anzico (L), 91′ Correira (L).

Italia 20 (8 partite)

Irlanda 19 (9)

Svezia 17 (9)

Bosnia 11 (10)

Montenegro 8 (9)

Lussemburgo 1 (9)

La Redazione