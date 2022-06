PRIMAVERA FEMMINILE – La Juventus pareggia con il San Marino Academy ma va in semifinale

Due squadre bianconere impegnate in questa prima domenica di giugno. L’Under 19 femminile pareggia e accede alla semifinale playoff in virtù del successo della gara di andata contro il San Marino Academy. Parte in salita, invece, la fase finale dell’Under 17 di Mister Pedone che si vede superare in casa dal Bologna. Non vanno oltre lo 0-0 le bianconere guidate da Coach Silvia Piccini, fresca di rinnovo fino al 2024, contro il San Marino Academy. Si tratta, però, di un pareggio dal sapore dolcissimo perchè permette alla Primavere femminile di accedere alla semifinale Scudetto dopo aver vinto 1-0 la gara di andata contro le sammarinesi grazie alla rete di Pfattner.

Fonte: juventus.com