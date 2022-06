PLAY-OFF SERIE C – Padova-Palermo 0-1, colpo esterno dei rosanero. Si deciderà tutto al “Barbera”

Ieri sera allo stadio “Euganeo” di Padova, la squadra veneta ha affrontato il Palermo, per la finale d’andata dei play-off che vale la promozione in serie B. Il successo va ai rosanero per 0-1, grazie alla rete realizzata da Floriana, non perfetta la difesa di casa. Il Padova sfiora il pareggio con Santini, colpo di testa che termina di poco sul fondo. Nella ripresa la squadra di Oddo va vicino alla rete con Chiricò e Jelenic. Il Palermo nel finale sfiora il raddoppio con Brunori, colpo di testa che termina di poco alta sopra la traversa. Al ritorno al “Barbera” si deciderà chi salirà in cadetteria, ma i siciliani partono in leggero vantaggio.

PADOVA-PALERMO 0-1

10′ Floriano

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Gasbarro, Valentini, Ajeti, Hraiech (69′ Dezi); Germano, Ronaldo (77′ Ceravolo), Curcio (77′ Della Latta); Chiricò, Santini (77′ Cissé), Bifulco (65′ Jelenic). All. Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Damiani (71′ Dall’Oglio), De Rose; Valente, Luperini, Floriano (46′ Soleri); Brunori. All. Baldini.

Ammoniti: Giron, Damiani, Ajeti

La Redazione