Ospina-Meret, il Napoli attende risposte definitive

In casa Napoli è il tempo che le porte girevoli, abbiano un loro padrone, senza più giri di parole e avere risposte definitive. Non è un mistero che ancora oggi c’è il mistero sul futuro di Ospina e dello stesso Meret, ma solo uno dei due potrà restare. Sul portiere colombiano, secondo il Corriere dello Sport, ci sono ancora gli echi di Real Madrid e Villareal che non si sono spenti. Tra poco l’estremo difensore sudamericano compirà 34 anni e vuole firmare l’ultimo contratto della sua vita. Il club azzurro offrirebbe un biennale a 2,2 milioni, mentre l’entourage del ragazzo 3, lontani dai nuovi standard economici di AdL. Anche Meret attende novità in merito, dovesse restare Ospina, allora si guarderebbe intorno, Torino su tutti, altrimenti resterebbe con rinnovo. Il suo vice potrebbe essere Sirigu, ma non si scartano le opzioni Gollini e Vicario, tenere aperte tutte le porte è sempre una valida opzione.

La Redazione