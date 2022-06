Napoli-Deulofeu, la prossima proposta porterebbe al brindisi finale

Tra il Napoli e l’Udinese c’è un legame che è indissolubile che vale da 18 anni e gli affari tra i club sono stati davvero tanti. Quest’estate ci potrebbe essere un’altra trattativa che potrebbe andare a buon fine, ovvero Gerard Deulofeu. Non è un mistero, come riporta il CdS, che con il giocatore c’è già l’accordo, contratto pluriennale e ingaggio da 2,5 milioni. Il jolly argentino sogna di giocare nello stadio intitolato al suo idolo Maradona e anche la Champions League. Ora c’è da trovare l’intesa tra le società, la prossima offerta dovrebbe essere sui 18 milioni, sufficiente per il brindisi finale, avvicinandosi ai 20. La sensazione è che Deulofeu alla fine possa passare in azzurro e così Spalletti avrebbe il jolly capace di cambiare il volto delle partite.

La Redazione