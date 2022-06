Napoli, Bernardeschi resta un obiettivo: nodo ingaggio risolvibile con i bonus

Prosegue la rivoluzione sugli esterni del Napoli: dopo l’arrivo di Kvaratshkelia, la squadra azzurra continua a trattare con Bernardeschi. L’esterno della Juventus non rinnoverà il contratto, per cui arriverebbe a zero e il suo stipendio, sfruttando i bonus, rientrerebbe nei parametri della società. Il Napoli pensa a una proposta quadriennale per convincere Bernardeschi a mettersi in gioco all’ombra del Vesuvio.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com