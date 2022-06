Mancini su Gnonto: “E’ un ragazzo che ha 18 anni, non bisogna dargli tanta pressione”

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana di calcio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ungheria, soffermandosi in particolare su Wilfred Gnonto, il giovane attaccante dello Zurigo che ha esordito nella gara di sabato contro la Germania. “E’ un ragazzo che ha 18 anni, non bisogna dargli tanta pressione: deve avere possibilità di crescere e migliorare. Per l’età che ha, sa giocare come pochi giocatori, ed è molto veloce. Ma deve crescere con calma, senza mettergli addosso pressione dopo mezzora di presenza in nazionale A”.