Lucariello, giorn.: “De Laurentiis ha scoperto una vena antipartenopea”

Gianfranco Lucariello, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Il presidente De Laurentiis non è molto simpatico ai napoletani, all’inizio era tutt’altra cosa poi ha scoperto una vena antipartenopea. Lui cerca di addomesticare questa tendenza che ha nei confronti di Napoli nel momento in cui i risultati non arrivano e allora decanta la storia di questa città. Tante volte è dispregiativo per quelli che sono i valori della città.