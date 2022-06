L’erede di Fabian Ruiz potrebbe venire sempre dalla Liga

Uno dei temi che il Napoli cercherà di trattare nei prossimi giorni, oppure settimane, è anche quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo come per Koulibaly e Meret, ha il contratto in scadenza nel 2023, perciò si sta cercando la migliore soluzione, per ottenere un prolungamento del contratto. Al momento la proposta di AdL, non è stata accettata e quindi due sono le strade. La prima è andare via, ma la cifra si aggira sui 50 milioni, oppure restare fino alla scadenza del contratto, nuova frontiera del mercato. Nel frattempo il d.s. Giuntoli si sta guardando intorno e spunta il nome di Carlos Soler. Il centrocampista del Valencia è reduce da un ottimo campionato 12 gol tra campionato e Copa del Re, ma il suo club sarà fuori dalle coppe. Aspetto che il Napoli invece è ben messo, visto che giocherà la Champions. Arrivano conferme, non solo dal Corriere dello Sport, ma anche da Marca, ma prima si deve attendere per Fabian Ruiz.

La Redazione