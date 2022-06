INCREDIBILE chiusura totale dei legali di Mertens: un biennale fuori dai massimali di AdL

Una porta sbattuta in faccia. Nessuna apertura, anzi. Una chiusura totale. Senza se e senza ma, senza lasciare spiragli. I legali di Mertens rompono il silenzio e gelano il Napoli: altro che Ciro Romeo, il mare di Palazzo Donn’Anna e tutto il resto. La Stirr Associates del sole e del cuore napoletano di Dries ne fa tranquillamente a meno: ed ecco, quindi, che le richieste per la permanenza dell’imperatore del gol in maglia azzurra fanno a pugni con la realtà economica del momento, con l’esigenza del Napoli (e non solo del club di De Laurentiis perché in serie A tagliano tutti) di dare una sforbiciata ai costi legati agli ingaggi.

Nulla da fare. Mertens ha deciso di non fare sconti, come è suo diritto visto che questo che va a firmare è probabilmente l’ultimo contratto della sua carriera: è di circa quattro milioni all’anno la richiesta per restare al Napoli per altri due anni. Netti. Una proposta-choc. Un segnale di rottura. E in più una serie di prebende e di bonus (dai gol agli assist, dai premi per i piazzamenti a quelli per la vittoria dello scudetto o delle varie coppe) e una commissione di centinaia di migliaia di euro per l’agenzia di Bruxelles al momento della firma. Una doccia gelata per i sogni dei tifosi napoletani. Magari, è solo la prima proposta degli agenti di Dries ma certo, impossibile, a queste condizioni, poter immaginare una qualsiasi trattativa tra De Laurentiis e Mertens per il suo prolungamento del contratto. Dopo quasi nove anni il divorzio è praticamente scontato. Un lunghissimo addio, iniziato a maggio quando il patron già aveva comunicato l’intenzione di non esercitare l’opzione di rinnovo automatico.

Fonte: Il Mattino