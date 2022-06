Il Napoli ha scelto Meret: Alex firmerà il rinnovo fino al 2026

Fa caldo, anzi caldissimo. E anche per il mercato azzurro pare si tratti di un’estate di fuoco. A cominciare dalle basi, la porta. Fino a qualche giorno fa, l’intenzione era di cambiare tutti e due i portieri. Ora, invece, la svolta: perché De Laurentiis è pronto a incontrare il manager Pastorello per prolungare il contratto con Alex Meret. Una bozza è già pronta. L’ex Spal firmerà il rinnovo fino al 2026 ed è quindi il portiere su cui il Napoli ha deciso di puntare. Meret ha 25 anni ed è per tutti uno dei portieri più forti della nuova generazione. D’altronde, respira da sempre l’aria della Nazionale. Per lui, una serie di tormentate stagioni. Ora la decisione sembra essere quella di ribadirgli fiducia con il prolungamento che è da mesi nel congelatore. Ma che ora verrà tirato fuori: la firma sembra ormai vicinissima.

Il Mattino