Iervolino: “Decido io”…Quindi non è solo prerogativa di De Laurentiis!

Quindi non lo fa solo De Laurentiis. La differenza è che il patron del Napoli lo rende noto. Ogni proprietario di squadre di calcio non delega mai. Decide in prima persona. In precedenza Moratti all’ Inter, Berlusconi al Milan, lo stesso Andrea Agnelli. Lo ha confermato la dichiarazione del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport in merito al discorso Cavani: “Anche in quell’occasione Sabatini sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Mica poteva bocciare lui un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva e io decidevo”.