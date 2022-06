Hamsik si gode Napoli da turista e fa un salto a vedere il suo murales!

Ore da turista per Marek Hamsik, il centrocampista slovacco ed ex capitano del Napoli che è tornato in Italia due giorni fa e sta vivendo la città che è stata casa sua per oltre dieci anni.

Marekiaro si è goduto qualche ora al mare in questo sabato quasi estivo di Napoli, poi la visita ai Quartieri spagnoli: accanto al murales famoso dedicato a Maradona, anche la sua immagine riprodotta sul muro, da recordman in azzurro. Tratto da Il Mattino