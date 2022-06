Gazzetta – L’entourage di Mertens smentisce le notizie di stamane, e spiega le reali richieste

Stamattina su Il Mattino, in prima pagina, il giornale ha titolato e scritto su quella che sarebbe stata la richiesta di Mertens a De Laurentiis per il rinnovo del contratto. La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online scrive sulla smentita di tale richiesta da parte dell’ entourage del belga. “Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto. Cioè 5 milioni netti, che diventano circa 2,5 per anno”.