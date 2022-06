Galetti, giorn.: “Se non ci sarà accordo con Mertens, gli innesti dovranno essere due”

Rudy Galetti, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato oggi ai microfoni di IlSognoNelcuore.com. Mertens è un calciatore duttile e copre tanti ruoli al Napoli: il club dovrebbe eventualmente acquistare due calciatori per sostituirlo?

“Se non si riuscisse a trovare un accordo con Mertens, il Napoli probabilmente dovrà fare due innesti. Anche perché Dries può coprire tutti i ruoli d’attacco per la sua estrema duttilità. Non c’è un giocatore già pronto e con le sue stesse caratteristiche in circolazione. Petagna, inoltre, è in uscita, e quindi la società dovrebbe ingaggiare anche il sostituito di Osimhen”.