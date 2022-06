Fabian Ruiz, il Real si allontana: accordo totale con Tchouameni

L’ipotesi di vedere Fabian Ruiz di nuovo agli ordini di Carlo Ancelotti si allontana: come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage di Aurelien Tchouameni, gioiello classe 2000 del Monaco. L’accordo tra i due club non è stato ancora raggiunto, ma dovrebbe trasferirsi in Spagna per una cifra vicina ai 100 milioni. Occhio, però, al PSG, che resta defilato ed è pronto a offrire anche di più per il giovane centrocampista francese.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com