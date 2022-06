E adesso…tutti in fila per Gnonto: sondaggi ed interessi

E adesso…tutti in fila per Wilfried Gnonto. E’ lui l’ uomo del momento dopo l’esordio scintillante in Nazionale. Immediatamente dopo il match, il suo nome era già stato accostato al Monza, e sicuramente tantissime altre pretendenti non tarderanno a venir fuori. L’unico vero sondaggio, a oggi, dice il Corriere dello Sport, è quello effettuato dal Sassuolo, che lo monitora come possibile sostituto di Raspadori, ma anche Verona e Torino si sono informate, e si vocifera di un interessamento di Roma e Fiorentina. Come si legge su TMW, non mancano le estimatrici anche fuori dai confini italiani: Anversa, Bruges e Anderlecht hanno mostrato il proprio apprezzamento, al pari di Friburgo, Ajax e PSV. Il suo contratto con lo Zurigo scade nel 2023: la valutazione attuale si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere verso la fine dell’estate. Non è escluso che il club svizzero decida di tenerlo fino agli ultimi giorni di agosto, impiegandolo nei preliminari di Champions e tentando l’approdo ai gironi.