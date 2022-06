Dir. de “Il Mattino” su Mertens: “A quella cifra, non c’è margine di intesa”

Il neo direttore de “Il Mattino” Francesco de Core è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete£ trasmissione sulle frequenze di Radio Marte:

“Nell’editoriale uscito il giorno 3 ho parlato dei due canali di comunicazione che sono cartaceo e web. Non sono in contraddizione, il cartaceo nella capacità attrattiva è fondamentale. Ma le ‘autostrade nuove’ vanno percorse. Il giornale cartaceo si sviluppa sui supporti digitali, con la possibilità di allargare le pagine. Da un punto di vista del web, c’è un canale autonomo che continua a svilupparsi in modo molto forte.

C’è una ripresa per il cartaceo, ma l’importante è che l’informazione sia sempre libera; autonoma e soprattutto autorevole. Il Mattino ha 130 anni, ma se li porta molto bene.

Io non so cosa sia accaduto tra Mertens e il presidente, entriamo nel campo delle ipotesi. Non si sa se c’è stato il contatto con qualche altro club. Al tifoso sembra un atteggiamento strano, poiché è chiaro che quella cifra significa chiudere le porte al Napoli. Mi pare di capire che così non ci siamo margini per l’intesa.

Il tema dei bilanci è prioritario per la sopravvivenza delle società, anche per questo si fanno molti affari a parametro zero. Con la Uefa, inoltre, si stanzia un tetto salariale. I club italiani sono sopra a questa soglia, ma hanno tre anni per rientrare. Molto spesso si fanno scelte drastiche ma necessarie.

Temo che questa cifra di Mertens sia insostenibile per la società, ma non mi spiego perché non è stata proposta quando il presidente andò da lui”.

sigonfialarete.com