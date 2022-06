Deulofeu, il suo sì è totale: si continua a trattare con l’Udinese

Gerard Deulofeu strizza l’occhio al Napoli. Occorre raggiungere l’intesa economica con l’Udinese, ma è importante, oggi fondamentale, la volontà del calciatore ed il gradimento dell’ attaccante spagnolo per il trasferimento all’ ombra del Vesuvio appare totale.

Il classe ’94 cresciuto nel Barcellona ha altre offerte dall’Italia e dalla Spagna dopo l’ottima stagione realizzata a Udine, ma oggi considera il Napoli la squadra giusta per compiere il grande salto e trovare continuità anche in una big. Deulofeu, come si leggeva nelle scorse settimane attraverso TMW, è rimasto molto colpito dalla grande fiducia riposta in lui da mister Spalletti, che lo vede centrale nel suo progetto tecnico per il 2022-23.