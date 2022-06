Conferma di Radio Kiss Kiss: le richieste di Mertens sono vere

Nessuna smentita, arriva invece la conferma della radio ufficiale del club azzurro: le richieste di Mertens sono reali. Il Napoli attendeva la richiesta per prolungare il rapporto, attraverso i legali del belga è arrivata una richiesta di 4 milioni netti a stagione, ossia 7,5 milioni lordi. Ma non solo. Radio Kiss Kiss Napoli conferma quanto scritto stamattina da Il Mattino. Ci sono anche altre richieste: Oltre all’ ingaggio, una serie di bonus legati a presenze e gol, più ancora altri bonus legati ai risultati di squadra come piazzamento in Champions o scudetto. E in più un altro milione di euro di bonus alla firma. Da parte del Napoli – riferisce la radio ufficiale – non c’è nessuna smentita, anzi solo conferme.