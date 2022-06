Capitolo Ospina ormai chiuso: arriva Sirigu, la chioccia

Mentre sembra che sia pronto e solo da formare il rinnovo di Meret fino al 2026, non cambia la linea per Ospina: non ci sono appuntamenti in calendario. Il contratto va in scadenza il 30 giugno e il portiere è pronto per una nuova avventura, probabilmente in Spagna. L’impressione è che il capitolo Ospina sia chiuso. Va trovato un secondo portiere, o meglio un’alternativa a Meret anche perché la stagione è piena di impegni e si fa sempre più spesso il nome di Salvatore Sirigu, 35 anni, chioccia perfetta. Sirigu è svincolato dopo la retrocessione con il Genoa e la trattativa è avviata ed è a buon punto: a questo punto, la scelta sembra fatta. Con Meret e Sirigu ci sarà come terzo portiera ancora il giovane Marfella, 22enne di Pozzuoli.

Il Mattino