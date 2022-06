CALCIO FEMMINILE – Rottura del legamento crociato per Catarina Macario

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito l’Olympique Lyonnais ha informato i tifosi della rottura del crociato per Catarina Macario.

Lo scorso 1° giugno, nel corso dell’ultima giornata di campionato contro l’Issy, la calciatrice statunitense aveva lasciato il terreno di gioco dopo appena 13 minuti per un problema al ginocchio sinistro.

Nel comunicato ufficiale l’OL ha scritto che ulteriori esami hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Macario verrà operato nei prossimi giorni a Lione e sarà indisponibile per almeno 6 mesi.

“Purtroppo gli infortuni sono una parte naturale del calcio. Rompersi un legamento crociato non è mai facile e, anche se sono devastata per fatto di stare lontana dal campo e dalle mie compagne di squadra per qualche mese, non potrei essere più orgogliosa del mio primo anno da calciatrice professionista e di aver aiutato la squadra a riconquistare 2 grandi titoli in questa stagione. Tornerò migliore e più affamata che mai”. Le parole della calciatrice su Instagram.

La Redazione