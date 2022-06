Tra Napoli e Udinese funziona sempre così: 18 anni di viavai

Perché va così, da sempre: sulla Napoli-Udine c’è stato un viavai, in questi diciotto anni di gestione De Laurentiis, da creare un bel po’ di traffico e i rapporti, da sempre cordiali e anzi amichevoli, inducono a sospettare che un punto d’incontro si possa trovare. Ma queste sono le supposizioni, che non s’intrecciano con i fatti: il Napoli ha già dato un’impennata alla quotazione di un giocatore che piace tanto, perché in grado di sistemarsi ovunque nella terra di mezzo, e questa nuova tendenza tradisce un’intenzione, semmai un interesse che non si ferma solo alle semplici suggestioni. L’Udinese per il momento gradisce ma non si illanguidisce più di tanto, quei sette milioni rappresentano un ostacolo sormontabile, e comunque la quotazione del genietto spagnolo può essere ancora addolcita fino a rappresentare una svolta: l’estate è lunga, la risposta di Mertens sul rinnovo non è ancora arrivata, intorno a Politano c’è un po’ d’agitazione e dunque è possibile tergiversare. Non c’è fretta, né impazienza, ma la voglia matta di capire, di guadagnarsi una specie di opzione morale che praticamente si scorge. Fonte: CdS