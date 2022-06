Tra Giuntoli e P.P. Marino c’è distanza per Deulofeu, ma si può trovare un accordo

Napoli e Udinese hanno cominciato a dirsi ciò che avevano preparato: un discorsetto, dialetticamente strategico, per tuffarsi di nuovo e seriamente nell’affare Deulofeu. Martedì scorso, in quelle chiacchierate che sanno di sondaggio, la distanza tra domanda e offerta è apparsa siderale, perché tra i venticinque milioni di euro richiesti dall’Udinese e i tredici ritenuti il massimo da poter garantire, c’era di mezzo un mondo. Poi si sa come vanno certe storie, c’è sempre chi fa un passo in avanti (il Napoli sale a diciotto milioni) e chi provvede a indietreggiare un po’ e adesso, dopo il confronto amichevole di ieri, c’è già un altro clima: il Napoli e l’Udinese – dopo il contatto tra Giuntoli e Pierpaolo Marino – sono separati da sette milioni ma quando si siederanno intorno ad un tavolo Adl e Pozzo senior, qualcosa dovrebbe (potrebbe) cambiare. Fonte: CdS