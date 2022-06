Sky – “Soldi decisamente ben spesi da parte del Napoli per Kvaratskhelia”

Si sta giocando in questi minuti la gara di Nations League fra Bulgaria e Georgia. Calogero Destro, cronista di Sky ha commentato a “Diretta Gol”, il primo tempo della gara, ed un assist per un gol perfetto del neo acquisto del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, giocatore della Georgia. “Che primo tempo del nuovo acquisto del Napoli. Kvaratskhelia protagonista con grandi giocate, oltre all’assist per i due gol. Soldi decisamente ben spesi da parte del Napoli per questo talento georgiano”.