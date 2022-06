Quello più vicino appare Ostigard, si prosegue con Barak

.

Aspettando di capire cosa ne sarà dei due pilastri della squadra e dello spogliatoio, Mertens e Koulibaly, il Napoli si guarda intorno.di cui pare che il club azzurro abbia già il sì. Un difensore di belle speranze e che potrebbe essere il tassello giusto per rinforzare il pacchetto arretrato azzurro.Perché il ceco è uno dei pallini di Giuntoli ma anche di Spalletti. Potrebbe diventare il tuttofare perfetto del centrocampo: giocatore capace di muoversi sulla trequarti, così come in mediana.e per questo il Napoli è alla ricerca di alternative. Gollini e Vicario sono i profili che piacciono di più e già nella prossima settimana si potrebbe arrivare a un accordo definitivo.